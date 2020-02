Ramalhão tenta manter embalo e tabu de 26 anos diante do Bugre

Anderson Fattori

02/02/2020



Não podia ter rival melhor para o Santo André tentar manter o embalo no Paulistão do que o Guarani, adversário de hoje, às 19h, no Brinco de Ouro. A equipe de Campinas, historicamente, traz ótimas recordações ao Ramalhão, que não perde para o Bugre no Estadual desde 1994. De lá para cá foram seis vitórias e dois empates. Curiosamente, o time do Interior foi o que aplicou a maior derrota da história andreense: 7 a 1, em 1989.

Após as três primeiras rodadas, o Santo André foi o único time com 100% de aproveitamento no Paulista. Mas o grupo terá problemas para manter a série. O técnico Paulo Roberto deve poupar alguns dos titulares com foco no duelo de quarta-feira, contra o Criciúma, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida do meio de semana é importante porque, em caso de classificação, o Ramalhão garantiria, pelo menos, R$ 1 milhão em premiação.

Os jogadores que vão descansar são mantidos em sigilo, mas os mais cotados são os zagueiros Luizão e Rodrigo, além do atacante Branquinho. Quem deve ganhar oportunidade é o meia-atacante Guilherme Garré, que é espécie de 12º jogador do elenco e tem entrado em todas as partidas. Ele, inclusive, marcou um dos gols na vitória dos reservas por 2 a 1 sobre o São Caetano, em jogo treino disputado na quinta-feira.

“Fico feliz pelas oportunidades que o treinador tem me dado. Estamos embalados, fazendo grandes jogos, estou podendo ajudar e isso me deixa feliz. Acreditávamos que podíamos iniciar bem, mesmo sendo competição difícil. Agora temos de trabalhar para manter o nível e conquistar a permanência na elite, que é o nosso primeiro objetivo”, comentou.