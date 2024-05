No MorumBis, São Paulo enfrenta irregular Fluminense

O São Paulo segue na briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, e desta vez recebe o Fluminense para um duelo no MorumBis, nesta segunda-feira (13), a partir de 20h.

O São Paulo ocupa a oitava colocação, e uma vitória pode levar o clube da Capital à zona de classificação para a Libertadores. Além da vantagem de jogar em casa, o tricolor paulista é favorito, já que o Fluminense tem um início conturbado no Brasileiro, e está na 16ª posição, sendo o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Para a partida, o treinador argentino Luis Zubeldía não poderá contar com o atacante compatriota Calleri, que saiu lesionado no último compromisso, e deve desfalcar o elenco por pouco mais de dez dias. Além dele, os laterais Rafinha e Moreira, e o meia Wellington Rato também estão lesionados. Já o meio-campista Lucas Moura se recuperou de lesão. e estará a disposição do comandante após cerca de um mês no departamento médico.