O recuo da ida de Siraque para o PT

Raphael Rocha



30/01/2020 | 21:30



O que estava praticamente certo voltou à estaca zero. O retorno do ex-deputado Vanderlei Siraque (PCdoB) para o PT de Santo André azedou e a tendência agora é a de que o ex-parlamentar fique na sigla comunista para tentar uma cadeira de vereador na eleição deste ano. Soma de fatores contribuiu para a reviravolta no caso. O primeiro foi a resistência de boa parte do PT sobre o regresso – Siraque saiu atirando da legenda em 2017 e, se voltasse, tomaria espaço de quem ainda almeja dias melhores no petismo. Do outro lado, sua mudança partidária desagradou as cúpulas nacional e estadual do PCdoB, que bancaram a filiação de Siraque e veem no ex-deputado um dos principais quadros do partido no Estado.

BASTIDORES

Declarações

O ex-deputado Vanderlei Siraque (PCdoB) procurou a coluna para dar sua versão à possibilidade de retorno ao PT de Santo André. Disse estar filiado ao PCdoB “com muito respeito e orgulho, assim como tenho respeito e orgulho pelo PT”. “O PT e o PCdoB estão na mesma rua, embora em casas diferentes. Defendo a unidade do campo das esquerdas e a ampliação com todas as instituições e lideranças que defendem a democracia e a soberania do Brasil, o desenvolvimento nacional em todos os seus aspectos e a luta dos excluídos”, disse. “PCdoB e PT devem caminhar juntos em torno da candidatura à Prefeitura da professora Bete Tonobohn Siraque (PT)”, continuou o comunista, para, na sequência, finalizar: “Vou continuar no PCdoB e encabeçar a chapa de vereadores”.

Como nuvens – 1

Avançaram as conversas entre o ex-prefeito Donisete Braga (Pros), de Mauá, com a cúpula do PDT no Estado. Na cidade, tem gente dando como certa a filiação do ex-chefe do Executivo, algo que, se houver concretização, trará uma situação inusitada: Donisete estaria no mesmo partido de Júnior Orosco, ex-secretário de Obras e um dos mais ferrenhos críticos do ex-prefeito.

Como nuvens – 2

Por outro lado, o ex-prefeito Donisete Braga (Pros) não se desvinculou totalmente do PT, partido pelo qual foi vereador, deputado estadual e chefe do Executivo de Mauá. Seu irmão José Pereira Braga, conhecido como Zezinho, segue filiado ao petismo e tem nome cotado para disputar uma das 23 cadeiras de vereador na Câmara no pleito deste ano.

Apoio ou não

Virou estica e puxa a relação entre PV e PT em São Bernardo. Petistas davam como certa a aliança entre as siglas para a eleição deste ano, inclusive com a possibilidade de os verdes indicarem o vice em chapa encabeçada pelo ex-prefeito Luiz Marinho (PT). Entretanto, há filiados ao PV que garantem haver diretriz nacional para que esse apoio não seja ratificado.

Troca

O vereador Irmão Ozelito (Solidariedade), de Mauá, está de malas prontas para trocar de partido. O destino deve ser o PSC. Ozelito foi eleito em 2016 com 2.209 votos. Em 2012, se candidatou à Prefeitura, pelo PTB, ficou na quarta colocação, com 16.238 votos, e, no segundo turno, apoiou a então deputada estadual Vanessa Damo.

Atividade em Ribeirão

O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, participa de agendas em Ribeirão Pires hoje. Às 17h30, visita o prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB), ao lado do superintendente do Imprerp (Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires), Patrick Pavan. À noite, estará com advogados das subsecções da Ordem no Grande ABC em evento de confraternização em tradicional restaurante no Centro da cidade.