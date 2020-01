Ramalhão bate Netuno e chega à terceira vitória no Paulistão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/01/2020 | 00:01



Nem o mais otimista torcedor do Santo André podia prever início tão bom no Campeonato Paulista. O elenco, que foi montado às pressas e perdeu atletas que interessavam porque não tem calendário no segundo semestre, chegou ontem à terceira vitória em três rodadas depois de fazer 1 a 0 no Água Santa, em clássico disputado do Bruno Daniel. Do outro lado, o Netuno ainda não venceu e sequer marcou gol, o que aumenta a pressão sobre o técnico Fernando Marchiori.



Com nove pontos, o Santo André lidera o Grupo B, que tem o Palmeiras na vice-liderança, com sete. O Novorizontino joga hoje contra o Red Bull Bragantino e pode alcançar o Ramalhão. Já o Água Santa é o lanterna na Chave A, com zero.



O Santo André vai bem porque funciona a proposta do técnico Paulo Roberto, de transição rápida do meio de campo para o ataque. Alguns jogadores, como o volante Dudu Vieira e os pontas Douglas Baggio e Branquinho, têm feito a diferença e dado dinamismo ao time.

O gol da vitória saiu de cruzamento de Dudu para Baggio, que se antecipou à zaga e desviou de Thomazella, aos 38 do primeiro tempo. O goleiro do Água Santa, aliás, pouco antes havia feito defesa espetacular em cabeceio de Branquinho.



O Netuno teve o domínio da bola, mas criou só dois bons momentos no jogo. Primeiro, Velicka, em cobrança de falta, obrigou Fernando Henrique a fazer grande defesa. Na segunda etapa, Tiago Marques acertou o travessão em cabeceio.



Após o jogo, o técnico Paulo Roberto, do Santo André, assumiu que o desempenho surpreende. “Tínhamos a meta de inciar bem para não ter de correr atrás. Começamos melhor do que imaginávamos”, declarou ele, que não teme excesso de euforia. “Grupo está consciente de que estamos perto de alcançar o primeiro objetivo (que é escapar do rebaixamento) para depois pensar em coisas maiores”, acrescentou.

Domingo, o Santo André pega o Guarani, em Campinas, e Paulo Roberto deixou aberta a chance de poupar jogadores com foco na estreia da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Criciúma, no Bruno Daniel.

Atacante revelado no Ramalhão é preso em ônibus após jogo da A-3

O atacante Vinícius Silveira, 25 anos, revelado no Santo André, foi preso terça-feira, após a partida do Rio Preto, seu clube atual, contra o Velo, em Rio Claro. Ele é suspeito dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa e tinha mandado de prisão expedido pela Justiça de Santa Catarina.



A prisão ocorreu quando o ônibus do Rio Preto deixava a cidade após perder do Velo por 2 a 0. Os policiais interceptaram o veículo e efetuaram a prisão do atacante.