A pedido de Alex, Cabrera está próximo do Cidadania

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



29/01/2020 | 17:19



O ex-vereador Antônio Cabrera está próximo de se filiar ao Cidadania para comandar o partido em São Bernardo. O convite para que ele faça a gestão da legenda na cidade foi feito na manhã desta quarta-feira (29) pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania).

Parlamentar entre 2005 e 2016, Cabrera segue filiado ao PSB, mas a sigla mudou de comando por decisão do ex-governador Márcio França (PSB) – o suplente de vereador Leandro Altrão é o novo presidente socialista em São Bernardo com missão de pavimentar internamente sua candidatura à Prefeitura neste ano.

Cabrera disse que vai conversar com seu grupo político sobre o convite feito por Alex, mas adiantou que a tendência é a de aceitar o desafio. A resposta deve ser dada até o fim da semana. “Estou vendo com carinho. Eu me senti honrado com o convite porque se trata de partido grande. Tem o deputado Alex Manente, que está fazendo excelente trabalho como deputado federal, com aprovação da população de São Bernardo. O Alex é um camarada que acompanho desde o início. Entramos na Câmara juntos (em 2004). Estou analisando com carinho, vamos voltar a nos falar até o fim da semana, mas vejo com bons olhos (a migração partidária).”

O ex-vereador comentou que, mesmo com a mudança de partido, não tem pretensão de se lançar candidato na eleição deste ano – nem mesmo apoiar o filho Tiago. Também declarou que terá pouco peso na decisão de Alex se participa ou não do processo eleitoral de outubro. O deputado federal não descarta ser prefeiturável novamente.

“O convite da presidência seria mais para organizar o partido, montando chapa de vereadores com condição de eleger vereadores, estruturando toda essa questão. Ele conta com a minha experiência”, afirmou. “Alex ainda está estudando essa possibilidade. Ele tem grande trabalho na (tentativa de) aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição que autoriza cumprimento de pena após condenação em segunda instância) da qual está à frente. A preocupação dele no momento é a aprovação. Isso deve acontecer em abril, então depois disso vai se dedicar com carinho a essa questão da Prefeitura. Mesmo se eu for presidente (do Cidadania), (ser candidato ou não) é decisão que cabe só a ele.”



Em 2016, Cabrera chegou a se lançar candidato à Prefeitura de São Bernardo. Depois, teve seu nome comentado para ser vice na chapa encabeçada por Alex, mas o posto foi ocupado pelo ex-vereador Admir Ferro (então no PTB, hoje no PSDB).