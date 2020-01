Estadual murcha MDB de S.Caetano

Raphael Rocha



28/01/2020 | 00:01



A crise no MDB de São Caetano persiste. Depois de o Diário mostrar, na semana passada, que a cúpula paulista passou a acusar dirigentes da legenda em São Caetano de falta de empenho partidário, reuniões e mais reuniões foram convocadas para debater a relação. Diante da pressão da estadual sobre a municipal, cresce a possibilidade de debandada geral no MDB de São Caetano – curiosamente, o mais forte diretório na região, com três vereadores e o presidente da Câmara. Um dos parlamentares, Sidão da Padaria, abertamente diz que coleta assinaturas para criação do Aliança pelo Brasil, futuro partido do presidente Jair Bolsonaro. Suely Nogueira já foi sondada pelo PSDB. Outros partidos analisam a situação de Pio.

BASTIDORES

Encontro

O deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL), com domicílio eleitoral em São Bernardo, se encontrou ontem com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para falar sobre o aumento do número de escolas cívico-militares no Estado.

Delegacia da mulher

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, protocolou indicação para que o governo do Estado abra uma DDM (Delegacia da Mulher) no município. “A violência contra a mulher precisa ser combatida de forma enérgica. É dever do gestor público promover políticas públicas que garantam a defesa das mulheres, e a construção dessa unidade é mais um passo para isso. A implantação da DDM pode contribuir diretamente para a redução dos casos de violência contra as mulheres em São Caetano”, diz o parlamentar, que quer unidade aberta em período integral.



Celebração

Thiago Auricchio (PL), aliás, celebrou o fato de a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) ter estendido o número de viagens do Trem Expresso da Linha 10-Turquesa, que liga Rio Grande da Serra ao Brás, na Capital. Na sexta-feira, a autarquia estadual confirmou que passará de 17 para 33 a cota de viagens diárias da linha expressa, que percorre menos estações para agilizar o trajeto até São Paulo. “Mostra que a mobilidade urbana e principalmente o transporte público de qualidade são prioridades constantes do nosso mandato. Mais uma vez, o Estado foi sensível ao nosso pedido e entendeu a importância dessa ampliação.”

Evento

O Partido Novo se reúne hoje, às 19h, em bufê em São Caetano como forma de debater as perspectivas de candidatos da legenda na eleição deste ano. A sigla lançará apenas em São Caetano candidatos – Mario Bohm será o prefeiturável da agremiação. Pré-candidato do Novo na Capital, Filipe Sabará também estará presente.

Casa aberta

O PSDB de Mauá, que terá como representante nas urnas neste ano o empresário José Roberto Lourencini, realizou evento com políticos que estavam filiados ao Partido Novo e que, por decisão da direção estadual, não poderão se candidatar em Mauá. A ideia é abrir portas a potenciais postulantes da legenda para turbinar o projeto de Lourencini.