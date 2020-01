Hoje tem festa, o Tulica vai jogar

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/01/2020 | 00:01



“Quando o companheiro Saulo Leite chegava à Redação do Diário, ouvia, inevitavelmente, duas perguntas, minhas ou do Daniel Lima: ‘E aí, Saulinho, quanto foi? Quantos gols do Tulica?’”

Donizete Raddi, jornalista e professor, ex-Diário, na crônica Tulica, um Gol Impossível (blog Capital Social, 24-2-2012).

-----

Enquanto a bola rola no campo do Nacional pela IV Taça Tulica, Memória vasculha o Banco de Dados do Diário em busca dos gols de Tulica. Tarefa das mais fáceis, pois Tulica foi um artilheiro excepcional.

Nesta pesquisa, a presença de João Colovatti, o repórter-fotográfico que acompanhou, jogo a jogo, a primeira fase de ouro no EC Santo André. O ano: 1985.

No domingo, 7 de setembro daquele ano, uma goleada: 6 a 2 sobre o Vasco da Gama de Americana, o que valeu ao Santo André o título de campeão do Grupo B da Primeira Divisão, por antecipação.

Tulica jogou com a camisa 10, trocando a 9 com Souza. E fez um gol. Vicente, com dois gols, foi o craque do jogo, segundo avaliação da Editoria de Esportes do Diário.

O Santo André jogou com Ronaldo, Robertão, Rodolfo, Flavio e Luis Augusto; Fernandinho e Souza (Fernandes), Celso Mota, Vicente, Tulica (Luizinho) e Rômulo.

TERCEIRA RODADA

(Sábado, 25-2-2020 – divulgação: Mauricio Silva)

- GM 0, Talebans 0

- Melhor Idade 0, Polo Esportivo 4

- Nacional 2, Santo André 1

- São Jorge 1, Icontafisco 1

O projeto gráfico do Diário