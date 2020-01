Kylie Jenner dá festa de aniversário extravagante para a filha

27/01/2020 | 18:11



Kylie Jenner sabe dar festas como ninguém! No último domingo, dia 26, a empresária adiantou as comemorações do aniversário da filha, Stormi, que completa dois anos em 1º de fevereiro - e aproveitou a ocasião para lançar, também, sua nova coleção de cosméticos inspirados na pequena. A decoração da festa, assim como seus novos produtos, teve como tema borboletas.

Mostrando que não há nenhum tipo de desentendimento entre os dois, Kylie filmou Travis Scott, seu ex-namorado e pai de Stormi, brincando no balanço com a pequena. Já em outra imagem, compartilhada no Instagram Stories, podemos vê-la brincando.

Stormi encantou, também, ao usar um vestido rodado e rosa claro, cheio de aplicações de borboleta. Uma fofura!

Até mesmo a comida da festa foi temática de borboleta. Os drinks da festa também seguiram a paleta de cores da comemoração, e contaram com canudinhos com o nome de Stormi.

Um verdadeiro conto de fadas, né?