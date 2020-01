Após voto de Bianca Andrade em Pyong Lee no BBB20, esposa do hipnólogo se pronuncia: - Tenho orgulho do meu marido

27/01/2020 | 17:11



O último domingo, dia 26, foi de muita tensão para os participantes do BBB20, por conta da formação do primeiro Paredão. Enquanto Bianca Andrade foi colocada na berlinda pelo líder, Petrix Barbosa, Pyong Lee e Lucas Chumbo levaram a maioria dos votos da casa - o hipnólogo, no entanto, conseguiu escapar da eliminação com a prova Bate e Volta.

Uma atitude, no entanto, incomodou alguns internautas. Bianca votou em Pyong mas, enquanto esperava o resultado do Paredão, ficou de mãos dadas com o hipnólogo na sala. Até mesmo Sammy Lee, esposa do youtuber, comentou o assunto, mostrando sua indignação com a atitude da influencer.

Nos Stories, ela disse:

- Deus é muito justo. Engraçado, né? A Bianca votou no Pyong e ele estava lá segurando a mão dela pra dar força. Eu tenho orgulho do meu marido, tá vendo como ele é inocente, como é bobinho? Ele é tão bom.

Ela também riu da reação da casa depois que Pyong escapou do Paredão - o hipnólogo levou dez votos, enquanto Chumbo ficou com quatro.