27/01/2020 | 13:10



2020 começou com um gostinho diferente para alguns famosos, uma vez que suas relações amorosas acabaram não resistindo e chegaram ao fim. Após até negarem rumores de término, Zilu Camargo e Marco Ruggiero terminaram o namoro, de acordo com o Extra.

Segundo a publicação, a ex de Zezé di Camargo não quis que a informação vazasse para a imprensa, mas já apagou todos os registros do Instagram que tinha ao lado do amado.

Zilu havia viajado sozinha para Miami, nos Estados Unidos, no final de 2019, e retornou só alguns dias atrás. O tempo afastado contribuiu para que o relacionamento chegasse ao fim.