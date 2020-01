Anitta cai nas graças dos fãs e cria conta em aplicativo de relacionamento

26/01/2020 | 17:10



Anitta deixou os fãs presentes em seu show no último sábado, dia 25, em São Paulo de queixo caído com uma afirmação. A cantora que participou do desafio Dolly Parton onde mostrava as diferentes fotos em suas redes sociais, recebeu insistentes pedidos dos fãs para entrar em um novo aplicativo.

Entre os jovens, o Tinder, é super conhecido pois é um aplicativo para paquera e durante a apresentação, Anitta contou que se rendeu aos inúmeros pedidos dos seguidores e que criou uma conta no app.

Vocês me encheram o saco tanto ontem que eu criei um Tinder no meio do Palco.

Durante os vídeos publicados logo após o show, a funkeira aparece com o celular na mão e deixa claro para o público que não sabia absolutamente nada ao usar o aplicativo. Logo depois, Anitta apareceu em novos vídeos nos Stories, já no Rio de Janeiro, e estava escolhendo as suas melhores fotos para o seu perfil.

Se vocês acharem uma Anitta, não é fake, sou eu mesma! Estou no Rio agora, então só me acha quem está no Rio, mas eu vou viajando e aí em cada lugar as pessoas vão me achando.

Quem será que vai ser a primeira pessoa com quem ela vai dar match?