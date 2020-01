Leverkusen faz 3 no Düsseldorf e segue na caça aos primeiros colocados do Alemão

26/01/2020 | 16:14



Em busca da zona de acesso à Liga dos Campeões da Europa, o Bayer Leverkusen recebeu o Fortuna Düsseldorf pela 19ª rodada do Campeonato Alemão neste domingo e venceu por 3 a 0, com gols de Kai Havertz, Lars Bender e Lucas Alario.

Com o resultado, o time da casa chega aos 34 pontos e fica na quinta posição da tabela, a dois pontos do Borussia Dortmund, último time virtualmente classificado à principal competição continental europeia.

A vitória mandante começou a ser construída no fim da etapa inicial na BayArena e foi completada com dois gols tardios na parte final da metade complementar, para azar dos visitantes.

De todo modo, o meia alemão Havertz abriu caminho para o triunfo do Bayer Leverkusen com gol aos 40 minutos do primeiro tempo. O meia completou de cabeça após receber do ponta germânico Karim Bellarabi.

Os visitantes tentaram reagir, mas não foram capazes de superar a defesa do time da casa. Para piorar, o lateral-direito alemão Bender recebeu do meia germânico Kerem Demirbay para fazer 2 a 0, aos 34.

E o Bayer Leverkusen não parou por aí. Aos 44, a arbitragem marcou pênalti para os donos da casa e o centroavante argentino Lucas Alario, que veio do banco, converteu para sacramentar a vitória.

Mais um resultado amargo para o modesto Fortuna Düsseldorf, que amarga a lanterna do Alemão, com apenas 15 pontos. A soma é a mesma do vice-lanterna Paderborn, que está à frente por saldo de gols.

Em outro jogo válido pela 19ª rodada do torneio nacional neste domingo, o Hoffenheim visitou o Werder Bremen e volta para casa com a contundente vitória de 3 a 0.

Os autores dos gols foram o meia holandês Davy Klaasen (contra), o meia austríaco Christoph Baumgartner e o atacante armênio Sargis Adamyan. Com o resultado, os visitantes ficam no sétimo posto, com 30 pontos. Já o Werder abre a zona de rebaixamento, no 16º lugar, com 17.