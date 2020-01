Anitta e DJ do The Chainsmokers são vistos em clima de romance

24/01/2020 | 11:10



Apesar de alguns rumores de affair, Anitta continua livre, leve e solta! Em flagra durante uma festa em Aspen, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, dia 23, a cantora aparece em clima de romance com Andrew Taggart, que faz parte do duo The Chainsmokers.

Nos cliques, é possível ver a brasileira na cabine do DJ com Taggart e a dupla dele, Alex Pall, além do rapper Lil Jon. Em determinado momento, Anitta até mesmo toma um gole de bebida direto da garrafa.

Após o show do The Chainsmokers, ambos se beijaram e Anitta até mesmo rebolou para ele, segundo uma pessoa, que estava na festa, contou. Essa fonte ainda informou o seguinte:

- Ela até subiu no palco e dançou com ele e Lil Jon e bebeu champanhe direto da garrafa. Parecia que Anitta estava se divertindo muito.