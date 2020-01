Artista viaja por figuras de cantores

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



23/01/2020 | 23:50



Figuras emblemáticas da música popular brasileira irão se reunir no Grande ABC a partir de amanhã. Serão Gilberto Gil, Belchior, Miúcha, Elis Regina e Chico Science, entre outras conhecidas personalidades. Mas não haverá show nem a real presença dos artistas. É que esses personagens serviram de inspiração para o artista plástico Denis Pinho, 35 anos, desenvolver desenhos especiais que serão apresentados ao público em mostra especial.

“É um projeto pessoal, algo de fazer espécie de resgate do que se produz e se produziu musicalmente no Brasil. Também quero pensar sobre as mudanças na indústria da música, da cultura em geral ao longo do tempo”, explica o morador de São Bernardo sobre o projeto. “São os artistas mais consolidados, os mais antigos de diferentes momentos e que já tiveram uma obra expressiva. Quero discutir essa transformação recente junto com o público.”

Denis Pinho – Expressões da Música Popular Brasileira será aberta hoje à noite, a partir das 19h, no Bonus Track Pub (Rua Gertrudes de Lima, 456), no Centro de Santo André. Trilha sonora especial com show de Dida Moraes marca o evento.

Na exposição estão reunidas 17 peças, grande parte delas em telas, mas também com obras em madeira e desenhos em papel. Os trabalhos vêm sendo desenvolvidos ao longo dos últimos anos e alguns são recentes – incluindo obras feitas exclusivamente para a mostra.

“O desenho do Chico Buarque, por exemplo, eu gosto muito e acho que será exposto pela quarta ou quinta vez. De certa forma, ele sempre está em voga. Ele merece uma atenção especial, seja pela música, pela poesia ou pela atuação na cultura em geral”, comenta Pinho, empolgado com a oportunidade de entrar em contato com o público. “É um diálogo. A arte se completa justamente quando é absorvida por alguém. As emoções ao vivo são únicas.”<EM>

A visitação para a mostra ocorre de segunda-feira a sábado, das 11h às 23h. Segundo a organização, as obras ficarão expostas gratuitamente por, pelo menos, 30 dias.