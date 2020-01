Prestes a dar à luz, Giselle Itié desabafa sobre seus privilégios: Eu sei que sou mimada

23/01/2020 | 12:10



Grávida de oito meses, Giselle Itié não para de dividir com os internautas sua maternidade! Na última quarta-feira, dia 22, a atriz publicou mais uma foto de seu barrigão e, na legenda, desabafou sobre os privilégios vividos na gravidez do primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Guilherme Winter.

Agora, agora tudo que eu quero é um pinico, um café da manhã delícia na cama e uma massagem pra tirar todas as dores, pés-lombar-pescoço-costas. O mundo seria mais doce se todas as gestantes fossem mimadas. Ô se seria. Eu sei que muitas vezes sou mimada (não neste exato momento hehe), e sei que sou uma gestante privilegiada por não ter a obrigação de levantar bem cedo para ir trabalhar com 34 semanas de barrigão. Sim. Eu sei e sou muito grata por isso. Mas ser humana como sou, mesmo com todos os meus privilégios, eu ainda assim amaria não precisar levantar da cama agora para fazer xixi, fazer café da manhã e pegar meu aparelho de massagem. É aquela frase, né: o ser humano sempre quer mais!

Recentemente, a atriz também desabafou sobre o momento que está vivendo:

Come e dorme. Porque agora você pode. Aproveita Giselle. Oi? Agora eu posso? Minha irmã, se tu soubesse... Sou uma mulher privilegiada. Sou e sou muito grata. Mas só quem tá perto (perto mesmo) sabe que não rola da Giselle dormir e descansar como todas as gestantes merecem. Portanto não vigiemos a grama das vizinhas, porque na realidade não sabemos exatamente onde a grama verdadeiramente está. Beijos de luz e avante!, disse ela.