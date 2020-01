Após viagem com Anitta, Lexa esclarece que não se separou de MC Guimê: Isso é parceria

23/01/2020 | 09:10



Lexa já se despediu de Aspen, onde curtiu ao lado de Anitta alguns dias de esqui. Na última terça-feira, dia 22, a cantora afirmou que já estava voltando ao Brasil e, enquanto esperava para embarcar, aproveitou para esclarecer aos seguidores e fãs sobre os rumores de que teria se separado do MC Guimê, já que estava viajando sozinha.

- To voltando para casa. Nossa, estou muito feliz de ter vindo.Foi muito legal, me diverti muito. Fiquei dois dias e meio e já to voltando, contou ela sobre o momento especial.

A cantora afirmou que adora fazer as coisas sozinha, embora também goste de estar bem acompanhada. Guimê, aliás, a encoraja a curtir esses momentos quando não pode acompanhá-la:

- Estou sozinha! Eu gosto de viajar sozinha. Gosto de ir no cinema sozinha. Muita gente falando cadê o Guimê? Meu marido é tão incrível, que se ele vê que eu tenho uma folguinha e ele não pode ir, ele não me prende, diz para eu curtir. Isso é parceria, deixou claro.

Ela ainda frisou que permanece casada:

- Eu não to separada. Muita gente me mandou essa mensagem. Mas é óbvio que eu também gosto de viajar acompanhada. De uns anos para cá, virou uma chave na minha cabeça de amor próprio e muita coisa e eu faço super de boa. Amo estar acompanhada. Amo estar sozinha. Amo viver. Quando tiver um filho, vou trazer ele aqui.