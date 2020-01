Um lugar para a memória de Rio Grande da Serra

MEMÓRIA NA TV

- Rio Grande da Serra, história em construção

- Entrevistado: Roberto Nascimento

- No ar pelo Diário OnLine: www.dgabc.com.br

Em entrevista ao programa Memória na TV, que entra hoje no ar em www.dgabc.com.br, Roberto Nascimento faz uma declaração de amor à sua cidade e um convite público:

- Rio Grande da Serra é uma cidade muito bonita e que tem potencial.</CW>

- Acredito que para tornar a cidade ainda mais pujante ela precisa se encontrar na sua memória, buscar as suas origens.

- É preciso ter mais gente pesquisando e um lugar em que essa reunião de estudos possa ficar, ao alcance de todos.

- Rio Grande da Serra tem muita história para ser revelada e contada.

ENTENDIMENTO

Não é de hoje que Roberto pesquisa Rio Grande da Serra. Começou no fim de 2013, recorrendo ao Banco de Dados do Diário do Grande ABC, procurando entender a lógica do chamado Corredor Polonês, uma faixa de terra pertencente a Santo André e que interliga a parte urbana e a área de mananciais, incluindo-se a faixa entre a antiga Vila Elclor, Campo Grande e Paranapiacaba.

A ampliação dos estudos levou Roberto a ouvir as pessoas, os antigos da cidade, a começar pela saudosa dra. Gisela. Nunca entendeu por que Rio Grande da Serra não possui um espaço público exclusivo para o estudo da história da cidade.

- Rio Grande da Serra é a única das sete cidades do Grande ABC que não tem um espaço oficial publico ligado à memória.

Esse espaço – acredita Roberto – poderia ser o da atual estação ferroviária, em torno da qual Rio Grande nasceu e se desenvolveu. Para tal, seria necessário que um antigo projeto se transformasse em obra, com a construção de uma nova estação, em área próxima da atual. O trem sempre foi fundamental.

- De manhã você acompanha o trem que vai lotado para São Paulo. Muitas famílias que vieram de Minas Gerais habitam a cidade e trabalham em outras cidades e bairros de São Paulo. Até hoje Rio Grande da Serra é uma cidade-dormitório, localizada numa área 100% de proteção ambiental.

Os plebiscitos realizados, a passarela ferroviária que a CPTM retirou e não colocou no seu devido lugar, a senhora que um dia foi à Justiça reivindicar metade da titularidade da cidade são outros temas abordados na entrevista. E o entrevistado relaciona cinco pontos referenciais de Rio Grande da Serra.





QUEM É

Roberto nasceu em Ribeirão Pires, em 4 de outubro de 1977.

Seu pai, José Vicente Anastácio, é de Minas Gerais; a mãe, Maria Bernardete Barbosa do Nascimento, de São Paulo

O avô materno foi ferroviário.

Roberto reside na Vila Conde Siciliano, em Rio Grande da Serra. Ali havia uma represa, que foi aterrada para a construção de uma linha variante ferroviária que vai para Suzano.

O jornalista quer mostrar, nos seus estudos, que Rio Grande não é somente uma cidade com aspectos pitorescos – como a de não ter um único semáforo. A cidade tem uma história, que aos poucos vai sendo delineada.

