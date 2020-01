Frio atrapalha último fim de semana do Festival de Verão

Miriam Gimenes



19/01/2020 | 20:59



As temperaturas mais baixas do fim de semana não favoreceram os últimos dois dias da quarta edição do Festival de Verão de São Bernardo. No sábado, embora a expectativa fosse de 20 mil presentes, a garoa fina incomodou e, segundo a polícia militar, apenas 7.000 mil passaram pelo local. Ontem, que tinha como atração a dupla João Bosco e Vinícius, o Paço também não estava cheio. Mas, segundo a Prefeitura, o público de ontem chegou a 30 mil pessoas.

Quem sentiu a temperatura foi a professora Mary Monserrat, 50 anos, que nasceu em São Bernardo, mas atualmente mora em Salvador. Está na cidade para veio visitar os pais. “Estou achando legal o festival, vim por curiosidade, porque meu marido é músico, e viemos ver. Mas está um pouco frio”, disse.

O também professor Raimundo Ferreira Leite, 36, que foi pela primeira vez ao evento, estava satisfeito com o festival. “Está muito bem organizado. Eu e minha família estamos nos divertindo. Nos tirou da rotina.”

Antes da atração principal, duplas sertanejas subiram ao palco, a fim de entreter o público. Mas não agradaram a vendedora autônoma Maria Josefa Gomes, 48, que não havia estado no evento em nenhum outro dia. “Por enquanto não estou gostando do festival, as músicas são muito ruins. As bandas escolhidas não são muito boas.” Ela disse ter sido atraída para a festa em razão da dupla que fechou a noite, João Bosco e Vinícius.

O Festival de Verão de São Bernardo antes era feito na prainha do Riacho Grande. O prefeito Orlando Morando (PSDB) justificou a mudança neste ano dizendo que, com a entrega do piscinão, ganhou mais espaço no Paço, o que permitiria acomodar maior número de pessoas e facilitaria o acesso ao transporte público.