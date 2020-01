Fuga de empresas

Do Diário do Grande ABC



18/01/2020 | 08:57



O potencial empresarial do Grande ABC acaba de sofrer duro golpe. Assembleia realizada ontem pela Mangels selou a mudança da sede administrativa da companhia, de São Bernardo, onde estava instalada desde 1968, para Três Corações, em Minas Gerais. A região perde, assim, sem que as autoridades tenham feito o mínimo esforço para mantê-la onde funcionou nos últimos 52 anos, uma de suas sete empresas de capital aberto. Causa espanto a inércia da administração são-bernardense, capitaneada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), diante da fuga de grandes negócios.

A perda da Mangels equivale à saída da Ford, que encerrou suas atividades em São Bernardo no ano passado. É evidente que a fabricante de automóveis empregava muito mais trabalhadores que a de peças automotivas e botijões de gás. Mas nenhum município passa imune ao adeus de uma companhia aberta, cujos impostos, em caso de lucro, são recolhidos aos cofres locais. Isso sem falar na consequente desidratação do fluxo de negócios e na transferência do poder decisório para outra localidade.

O silêncio da Prefeitura de São Bernardo diante da mudança de marca tão importante, como se não pudesse fazer nada para evitar a medida, expõe, paradoxalmente, o quanto a equipe de Orlando Morando sentiu a decisão da Mangels. Incapaz de convencer o comando da companhia sobre as vantagens de permanecer na cidade que o tucano administra há três anos – assim como ocorreu com a Ford, diga-se –, preferiu saída à francesa, em nota: “Os questionamentos devem ser encaminhados a (sic) própria empresa”.

Em vez de lavar as mãos, passando para a população a falsa impressão de que a Prefeitura nada poderia fazer para reverter a decisão, o governo de São Bernardo poderia aproveitar a oportunidade para mostrar o que faz para estancar o processo de desindustrialização que está a todo vapor, como os casos da Ford e da Mangels comprovam. Ou, talvez, Morando, que gosta de pôr fanfarra para anunciar até mesmo pequenos investimentos na cidade, realmente não tenha o que dizer.