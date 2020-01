Água Santa mostra elenco para a torcida em festa no Inamar

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



18/01/2020



A torcida do Água Santa terá amanhã o primeiro contato com o elenco que vai disputar o Campeonato Paulista. Foram 17 reforços, sete remanescentes da última temporada e dois jogadores que estavam emprestados. Além dos atletas, a comissão técnica chefiada por Fernando Marchiori, que também seguiu após a disputa da Copa Paulista, estará presente na festa que acontece a partir das 9h, no Estádio do Inamar, com entrada gratuita.



Entre os principais nomes do elenco estão o zagueiro Naylhor, o lateral-direito Luís Ricardo, o lateral-esquerdo Fabrício e os atacantes Dinei e Felipe Azevedo, todos com passagens por clubes importantes do Brasil e até do Exterior. Uma das novidades é o chileno Andrés, zagueiro de 25 anos que em 2019 defendeu o Real Garcilaso, do Peru.



Outro jogador que chama atenção na lista é o lateral-esquerdo Abner, que, apesar de ter apenas 23 anos, tem extenso currículo, inclusive com passagens pelos times de base e equipe B do Real Madrid, durante as três temporadas em que defendeu o clube espanhol. Ele ainda passou pelo Estoril Praia, de Portugal, e na temporada 2019 jogou no time sub-23 do Athletico-PR.



Recém-promovido à elite depois de terminar em terceiro a Série A-2 de 2019 e ser beneficiado pela fusão entre Red Bull e Bragantino, o Água Santa estreia no Paulistão quarta-feira, às 21h30, contra o São Paulo, no Morumbi.