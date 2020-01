Ariana Grande é acusada de plágio e fãs brasileiros se revoltam com a cantora após interação no Twitter

17/01/2020 | 12:11



O nome de Ariana Grande surgiu recentemente em duas polêmicas: a primeira delas envolve uma acusação de plágio, por causa de sua famosa música, 7 Rings. Pois é, segundo informações do TMZ, o compositor Josh Stone alega que a cantora roubou a melodia da canção, que, segundo Josh, ele havia criado dois anos antes.

Agora, processando Ariana, Josh afirma que gravou You Need It, I Got It, em janeiro de 2017, dois anos antes de a cantora lançar 7 Rings. Na letra de Josh, ele diz:

I want it, I got it, I want it, I got it.

Já em 7 Rings, Ariana diz:

You need it, I got it. You want it, I got it.

Além da letra, Josh afirma que ambas as canções têm posicionamento métrico idêntico das frases emparelhadas. Ele conta, também, que havia se reunido em 2017 com Tommy Brown, produtor que sempre trabalhou com Ariana, para mostrar justamente a sua canção - algo que interessou bastante Brown.

A outra polêmica recente de Ariana envolve os fãs brasileiros. Recentemente, no Twitter, um fã do Brasil havia postado uma sequência de fotos em que aparece usando roupas que fazem referência à cantora. Escrevendo diretamente para ela, o menino ainda postou a seguinte mensagem:

Eu só queria que você soubesse o quão inspiradora é.

A cantora chegou a repostar a mensagem e ainda disse:

Você é muito fofo, socorro.

Até aí, nenhum problema, certo? Porém, o que causou a fúria de alguns brasileiros foi o fato de a cantora ter apagado o tuíte logo depois. Por isso, começaram a hashtag Ariana odeia o Brasil, como forma de protesto.

Tenso, né?