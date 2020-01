Rita Lee e Tutti Frutti ganham homenagem

Vinícius Castelli

17/01/2020 | 07:00



Nos anos 1970, após sua saída de Os Mutantes, a cantora Rita Lee se uniu ao grupo paulistano Tutti Frutti. Juntos, gravaram discos que se tornaram clássicos do rock brasileiro, como Atrás Do Porto Tem Uma Cidade (1974), Fruto Proibido (175) e Entradas e Bandeiras (1976), por exemplo.

Agora, o grupo andreense Frutto Proibido presta homenagem a Rita e ao Tutti Frutti e revisita parte da discografia criada por eles. Formada por Mariana Moreira (voz), Gusta Lamonier (guitarra), Leandro Sant’Ana (contrabaixo), Henri Abboud (teclado e sopro) e Álvaro Stone (bateria), a banda local se apresenta amanhã, em Santo André, no Apostrophe’ (Rua Coronel Ortiz, 290), às 20h. A entrada é R$ 10.

O baterista Álvaro Stone explica que a banda foca o espetáculo no disco Fruto Proibido. “Tocamos o disco inteiro e na sequência que foi gravado. Apresentamos também algumas músicas do Atrás do Porto Tem Uma Cidade, do Entradas e Bandeiras e do Babilônia. Para Stone, o tempo que Rita e o Tutti Frutti ficaram juntos é algo que está perpetuado. “Está na história da música mundial”, explica.