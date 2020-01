GCM é agredido durante abordagem no Parque Celso Daniel

Do Dgabc.com.br



Um GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André foi agredido, na noite de ontem (15), no Parque Celso Daniel, em Santo André, após chamar atenção de jovens que fumavam narguilé no playground infantil. O agente Benedito Manoel da Silva sofreu três paradas cardíacas e foi levado em estado grave ao CHM ( Centro Hospitalar Municipal ).

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes que faziam a segurança do parque foram avisados, por pais dos menores que brincavam no espaço, que o excesso de fumaça estava incomodando as crianças. Os guardas foram até os usuários e orientaram que o local não era apropriado para o consumo de fumo, e que tinha outros pontos no parque para o uso do produto.

Após orientação, uma das pessoas não concordou com o agente e o agrediu com um soco no peito, causando mal súbito, fazendo com que a vítima perdesse a consciência.

Imediatamente seu parceiro prendeu o agressor que, à principio, resistiu a prisão.

A ocorrência foi registrada no 4º DP (Jardim) como lesão corporal e resistência.