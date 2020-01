Maiara publica foto aos beijos com Fernando e ele dispara: Mas ainda está de castigo

16/01/2020 | 09:10



Ufa! Os fãs de Maiara e Fernando podem respirar tranquilos, pois eles continuam juntos! Na noite da última quarta-feira, dia 15, a cantora sertaneja, da dupla com Maraisa, publicou uma foto em que aparece aos beijos com o parceiro de Sorocaba. Na legenda, se declarou:

Só sei que eu te amo demais... As noites sozinha é o teu nome que eu chamo: @fernando!

Em resposta, o cantor sertanejo brincou que a namorada ainda estaria de castigo e, por isso, não teria seu follow na rede social:

Estou curtindo essa foto em sinal do meu amor, mas ainda está de castigo, em breve volto a seguir.

Quem também deixou um comentário na publicação foi a irmã de Maiara, a cantora Maraisa: É o tal do amor, né?!, disse ela.

O relacionamento deles teria passado por uma crise no fim de 2019. Segundo a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, Fernando teria tido uma crise de ciúmes e ficado irritado após ver a amada bebendo com amigas. De lá para cá, eles pararam de aparecer juntos nas redes sociais e Fernando até deixou de segui-la no Instagram, levantando suspeitas de que teriam terminado de vez o namoro. Em tom de brincadeira, Maiara também disse em um show que estava solteira, o que reforçou a especulação na internet. Os dois não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto, mas parece que tudo já foi resolvido, né?

Na caixa de comentários os fãs comemoraram o clique fofo, que teria sido feito no Guarujá, onde eles estão passando um dias. Veja alguns abaixo:

Ôoooo glória!!! Tava nervosa com esse afastamento.

E um tal de chuta balde, busca balde e pega o balde...

Veja se vocês parem de se desentender, senão meu coração não aguenta

Já estava com saudades desse caaaaasal juntinho

Eu estava na torcida! Que dure para sempre, adoro vocês juntos e felizes.