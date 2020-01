Centro de ginástica de São Caetano fica pronto em junho

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/01/2020 | 16:15



Está na reta final a obra de construção do moderno Centro de Excelência de Ginástica Artística e Rítmica de São Caetano. O local, que tem 4.000 metros quadrados, ocupa quase uma quadra da Avenida Presidente Kennedy, na altura do número 3.500, e deve começar a receber os atletas em junho, quando está prevista a entrega da parte estrutural do equipamento, um dos mais modernos do Brasil. Atualmente, 67% da obra está concluída, restando basicamente as estruturas metálicas e fechamentos de tetos e paredes.

O equipamento terá dois pavimentos. O primeiro será destinado à ginástica artística e será local de treinamento de Arthur Zanetti, medalha de ouro em Londres-2012 e prata, no Rio-2016. Já a parte superior vai receber a ginástica artística, modalidade em que São Caetano vem se destacando com conquistas nacionais e continentais. Além dos tablados, o local estará equipado com salas de apoio, auditório para 40 pessoas, sauna, administração e academia. Haverá também arquibancada para até 260 pessoas.

Engenheiro responsável pela obra, Nick Moris, da empresa Faconstru, aponta os fechamentos como a parte mais complexa que ainda será realizada no equipamento. “Vamos receber as estruturas de fechamento do teto e das laterais. Passando por essa etapa, o restante é pintura e acabamento em geral”, explicou.

Após finalizada a parte estrutural, será a vez da instalação dos equipamentos. A maior parte será deslocada da Agith, ginásio no qual treina atualmente a equipe de ginástica artística da cidade.