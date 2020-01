Luciana Patara entre Sto.André e S.Caetano

Raphael Rocha



14/01/2020 | 21:35



Superintendente da Unidade de Comunicação da Prefeitura de Santo André, Luciana Patara está desde o começo do ano em férias, em Orlando, nos Estados Unidos (ela retoma o posto na segunda-feira), mas seu nome circula nos bastidores políticos e eleitorais do Grande ABC. Pré-candidato a prefeito de São Caetano, o ex-vereador Fabio Palacio (PSD) deixou escapar a aliados os nomes de algumas pessoas que estariam em eventual governo municipal – e citou o de Luciana, para comandar a USCS (Universidade Municipal de São Caetano). A indicação pode ser interpretada como retribuição ao fato de Luciana ser mulher de Juan Munhoz, conhecido agente dos bastidores da política são-caetanense e atualmente um dos integrantes da linha de frente da pré-campanha do pessedista, e por ela ajudar indiretamente aliados de Palacio na busca de minimizar forças de adversários do ex-vereador.



BASTIDORES



Tática

Presidente do PV de Santo André, o ex-vereador Donizeti Pereira procurou a coluna para garantir que, a despeito de especulações, não vai filiar o vereador e ex-superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) Almir Cicote (Avante). Ele admitiu ser amigo de longa data de Cicote, mas afirmou que a estratégia da legenda para o pleito deste ano é apostar em chapa de candidatos que não possuem mandato. “A intenção é eleger vereadores que nunca estiveram na Câmara”, discorreu o verde, que vai manter o apoio ao prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), na tentativa do tucano em se reeleger, em outubro.



Visita

Ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT) circulou ontem pela Câmara. O destino foi o gabinete do vereador José Luís Ferrarezi (PT), que completou 56 anos. Ferrarezi foi secretário de Esportes no primeiro mandato de Marinho e, recentemente, teve nome especulado para ser vice na chapa capitaneada pelo ex-chefe do Executivo na eleição deste ano.



Curiosidade

Chamou atenção o fato de o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos) escolher uma hamburgueria de Ribeirão Pires para organizar o aniversário de seu filho Celso. A celebração, aliás, foi acompanhada por série de políticos da cidade e de outros municípios do Grande ABC.