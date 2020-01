Franchising e visto norte-americano

Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 09:33



Cada vez mais brasileiros estão interessados em expandir seus investimentos visando países estrangeiros. E uma das principais opções escolhida por muitos empresários é investir nos Estados Unidos.



Empreender em solo norte-americano é uma das maneiras mais certeiras de se obter o visto do país. Ao invés de começar o negócio do zero, o mercado de franquias é a opção ideal para quem quer começar empreendimento nos Estados Unidos.



O franchising oferece diversas vantagens ao investidor, como plano de negócios pronto para ser executado e possibilidade de atuar com marca testada e aprovada pelo mercado.

Conhecida forma de negócio entre os brasileiros, o mercado de franquias faturou no Brasil mais de R$ 47 bilhões apenas durante o terceiro trimestre deste ano, segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising).



Além disso, o país estrangeiro com maior número de franquias ativas no Brasil são os Estados Unidos, ou seja, os brasileiros já estão familiarizados com marcas norte-americanas – o que não será motivo de surpresa para quem pretende investir no franchising norte-americano.



Vale lembrar que, assim como no Brasil, alguns cuidados precisam ser levados em conta ao abrir franquia nos Estados Unidos.

Por mais que a franqueadora ofereça todo o suporte necessário para conduzir a operação, é fundamental conhecer o mercado norte-americano e as especificidades do segmento escolhido para abrir a franquia.



Fatores como local do empreendimento e procura pelo serviço ou produto oferecido podem influenciar diretamente no sucesso da unidade.



Outro ponto que requer atenção é o capital de giro: é preciso ter disponível no caixa dinheiro suficiente para manter a franquia funcionando por, pelo menos, 12 meses (ou até o tempo estimado para atingir o ponto de equilíbrio).



Por isso é tão importante procurar ajuda especializada ao tomar decisões como essa. E já é possível encontrar no Brasil empresas que auxiliam durante todo o processo de compra da franquia, desde escolher o melhor segmento de atuação para o perfil do investidor até facilitar a obtenção do visto.



Adentrar em novo mercado não é tarefa fácil. Toda a burocracia e as dificuldades que surgem pelo caminho podem ser evitadas se acompanhadas pelos profissionais certos, capacitados para que a experiência de investir nos Estados Unidos seja a mais eficiente possível.

Leonardo Leão é CEO e consultor sênior da empresa Franquias Internacionais.

Sem Carnaval

A região não terá desfiles de Carnaval pelo quarto ano seguido, conforme reportagem deste Diário (Setecidades, dia 11). A justificativa é a de que os gastos com os eventos vão para outros investimentos considerados mais importantes. O fato é que, se os gestores entendessem que cultura é tão importante quanto outras áreas, eles teriam olhar mais atento para manifestação cultural chamada Carnaval, que não somente tem importância para os amantes da Folia, mas para centenas de profissionais envolvidos no processo de preparação para colocar a escola na avenida. São necessários mais atenção e respeito com a comunidade do samba, pois, em São Bernardo, por exemplo, há agremiações com mais de meio século de existência. Portanto, preservar e valorizar nossas manifestações culturais tradicionais são questões estratégicas para alavancar o turismo e fundamentais em mundo cada vez mais globalizado.

Neusa Maria Pereira Borges

São Bernardo



Em São Bernardo

Com chamada de Primeira Página este nosso querido Diário chama a atenção para ‘vereador de São Bernardo que omite passado polêmico como bispo da Universal’ (dia 12), acrescentando que o ‘personagem legisla em São Bernardo (Cultura&Lazer)! Despertada minha curiosidade, li todo o conteúdo e estou a pensar: certamente deve ter-se eleito pelo ‘rótulo’ da propaganda eleitoral subsidiada pelo fundo partidário, dinheiro do povo, de suas vítimas, sem nenhuma alusão a esse seu verdadeiro passado. Oportuno, pois, sugerir campanha para que tal fundo seja repassado ao Tribunal Eleitoral a fim de que, graças à tecnologia hoje disponível, disponibilize na internet, acessível a todo eleitor, ficha completa de cada candidato, desde nome verdadeiro e não apenas apelidos, antecedentes civis e criminais, e – por que não? – cadastro do serviço de proteção ao crédito. Afinal, é o que se exige de candidato a emprego. Só assim evitaríamos cair no conto desses rótulos e de eleger ciganos que prometem tudo para de tudo se apropriar.

Nevino Antonio Rocco

São Bernardo

Perigo das fusões

Há tempos a Saúde vem mostrando sua ineficiência e desprezo àqueles que dela necessitam. As fusões e aquisições de bancos deixaram claro que é o monopólio que impera. Assim estão fazendo com a saúde. Laboratórios compram outros, hospitais se fundem em um só dono ou organização e o mesmo fazem as operadores de planos de saúde, que têm seus próprios hospitais, oferecem serviços ‘de quinta’, visando sempre o lucro. Aumentos abusivos e escorchantes penalizam aqueles que mais necessitam desses serviços. A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) continua no seu papel secundário, apoia as empresas e deixa os pagadores de plano a ver navios. Era esperado que o presidente da República acabasse com esse vício nas agências reguladoras. Que seu ministro da Saúde mostrasse ousadia e enfrentasse esse lobby. Mas não! O que vemos é governo de costas para o povo e interessado em seus benefícios. Será que se a classe de parlamentares pagasse convênio os aumentos seriam quatro vezes maiores que a inflação? São perguntas sempre sem respostas.

Izabel Avallone

Capital

Inconsistências

Barbeiragens jurídicas no governo não devem existir, mas inaceitável mesmo são as derrapadas do vai e vem do ‘chefe’ do Supremo Tribunal Federal!

Tânia Tavares

Capital

Resposta

Quanto à reportagem neste Diário ‘Mauá foi a cidade que mais desmatou em 2018’ (Setecidades, ontem), esclarecemos que a Cetesb licenciou as intervenções em recursos naturais existentes no imóvel, mas o uso e ocupação do solo, ou seja, a obra e atividade pretendida, são licenciadas pelo município. Conforme a legislação, a compensação ambiental para este caso foi realizada com a efetivação de termo de responsabilidade de preservação de área verde para lote, não tendo relação com o cronograma de implantação das construções. O imóvel se localiza fora de área de proteção aos mananciais.

Cetesb

Farsa de Trump

A verdade quase sempre aparece! Os líderes iranianos negavam que tinham abatido avião da Ucrânia, causando a morte de 176 passageiros, e vídeo apresentado pela imprensa norte-americana comprovou que míssil iraniano que foi o responsável. Mas, agora, o secretário de Defesa de Trump, Mark Esper, desmascara a Casa Branca, quando diz que não viu evidências de que os iranianos tinham planos de atacar quatro embaixadas norte-americanas. O que comprova a farsa de Donald Trump, que, exatamente por esse motivo, tomou a decisão de mandar matar o general Qassim Soleimani, no Iraque.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

