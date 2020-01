EC São Bernardo se reforça com meia Rafinha

Dérek Bittencourt



13/01/2020 | 16:39



O EC São Bernardo anunciou nesta segunda-feira mais um reforço para o Campeonato Paulista da Série A-3. Destaque do Assisense na Segundona de 2019 e dono de extenso currículo apesar de ter apenas 23 anos, o meia Rafinha já treina com o elenco do Alvinegro.

"Primeiramente quero agradecer o EC São Bernardo pela oportunidade. Chego focado e sabendo o que quero. Estamos em forte preparação, cheguei depois da maioria dos jogadores, mas estou correndo atrás para ir bem na estreia", declarou, se referindo ao duelo do dia 25, contra o Noroeste, no 1º de Maio.

Apesar da breve carreira, Rafinha já rodou o País e vestiu as camisas de Chapecoense, Marcílio Dias, Poconé, Catanduva, União Rondonópolis e Assisense, seu último clube. "Nunca disputei a Série A-3, mas tenho experiências em campeonatos do Sul e especialmente na Segunda Divisão do ano passado, na qual gostei muito porque é aguerrida. Tenho certeza que a A-3 não vai ser diferente. Por isso, estou preparado", concluiu o jogador.