Do Diário do Grande ABC



13/01/2020



Cantor e compositor que ficou conhecido nos anos 1980 e 1990, por conta de seu trabalho junto ao grupo Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger acaba de disponibilizar minidocumentário sobre seu novo álbum, Não Vejo a Hora, lançado no fim de 2019.

O resultado pode ser conferido no link https://www.youtube.com/watch?v=OLFKFkFEqA0. No filme, com 12 minutos de duração, o artista revela como foram as gravações do álbum, conta de onde surgiram as ideias para as composições e produção da obra.

Há também imagens de estúdio, dos instrumentos e equipamentos utilizados e da viagem que ele fez para a Estocolmo, na Suécia, para visitar a filha, onde muito se inspirou para realizar o álbum.