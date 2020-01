Prefeitura garante que Bruno Daniel estará pronto para o Paulistão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 07:00



A duas semanas de receber o primeiro jogo do Santo André no Campeonato Paulista, o Bruno Daniel ainda parece canteiro de obra. Entulho, ferragens e concreto aparente formam paisagem do local, que recebe ajustes para cumprir exigências da Federação e sediar o maior estadual do País. Segundo a Prefeitura e a diretoria do Ramalhão, o cronograma está dentro do previsto e não há chances de a partida contra a Ferroviária, pela segunda rodada, dia 26, ser transferida para outro estádio – a estreia será diante da Ponte Preta, em Campinas, dia 23.

Em agosto, a Prefeitura retomou a construção do vestiário visitante, que era uma das principais exigências. O local está praticamente pronto, assim como as salas de apoio e a área administrativa. Estão em execução “o revestimento e alçamento da bilheteria, o novo acesso da bilheteria, construção da escada de incêndio, a torre do elevador e acessos às salas administrativas”, segundo nota da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.

O Diário esteve no estádio quinta-feira e constatou que realmente haviam muitos restos de obra – parte foi retirada na sexta-feira. Funcionários trabalhavam arduamente na ampliação do camarote, onde ficará as diretorias das equipes e convidados, local que agora também terá banheiros. Do lado de fora, outro grupo fazia acabamento na área da bilheteria.

Segundo a nota da Prefeitura, tudo está dentro dos planos. “Todos os laudos, bem como o alvará de funcionamento e autorizações para a Federação Paulista de Futebol e Polícia Militar serão entregues na data prevista – 15 de janeiro. Os jogos do EC Santo André em 2020 serão realizados no Estádio Bruno José Daniel”, garantiu o Paço. “Cabe esclarecer que o estádio estará completamente liberado até o dia 26 de janeiro e sem nenhuma intervenção que possa colocar em risco os usuários. Atualmente, são dez funcionários trabalhando na realização das obras.”

O presidente do Santo André, Sidney Riquetto, tem convicção de que não haverá problemas. “Todos os laudos técnicos já estão no site da Federação Paulista e os trabalhos estão sendo realizados de forma acelerada pela Prefeitura. Os serviços que ficaram sob a responsabilidade do clube – gramado e armários dos vestiários – estão praticamente concluídos. O Poder Público também está fazendo sua parte e tudo estará concluído dentro do prazo. Qualquer comentário diferente não passa de tentativa de tumultuar o ambiente, com fins estranhos ao futebol”, comentou Riquetto.