Do Diário do Grande ABC



12/01/2020 | 07:00



A unidade do Sesc Santo André foi parcialmente modificada e transformada em um complexo para prática de beisebol e softbol. O espaço de eventos ganhou campo didático, gaiola de rebatidas, gaiola de arremesso com radar de velocidade e outras situações alusivas a estes esportes. E para tornar a experiência ainda mais especial, entre 16h e 17h de hoje, o arremessador Rodrigo ‘Bo’ Takahashi, 22 anos, da equipe Arizona DiamondBacks, da MLB (Liga Norte-Americana de Beisebol) estará presente para bate-papo, quando compartilhará suas histórias e vivências – a entrada é gratuita.

Rodrigo foi o sexto brasileiro a chegar à MLB no ano passado e o primeiro a vestir a camisa dos D-backs. Depois de cinco anos em ligas menores dos Estados Unidos, o paulista de Presidente Prudente foi promovido ao elenco principal da equipe do Arizona.

A Liga Norte-Americana de Beisebol estreitou relações com a CBBS (Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol) nos últimos anos e vem dando oportunidade para cada vez mais jovens brasileiros irem jogar nos Estados Unidos.

Desde 2017, 16 atletas assinaram contratos profissionais com times da MLB, sendo cinco nos dois primeiros anos e seis na temporada passada. Atualmente, 20 brasileiros possuem vínculos ativos com franquias da Liga Norte-Americana de Beisebol. O grande destaque é catcher do Washington Nationals, Yan Gomes, que é de Mogi das Cruzes e foi o segundo brasileiro campeão da World Series – grande final da Liga –, em 2019, sobre o Houston Astros. Logo depois, o mogiano renovou contrato até 2021.o