Cleo comemora três milhões de visualizações em clipe com foto sensual

11/01/2020 | 13:11



Cleo está apostando de vez em sua carreira de cantora! A filha de Glória Pires comemorou, em seu Instagram, ter alcançado a marca de três milhões de visualizações no YouTube em seu videoclipe de Queima, parceria com a funkeira Pocah - e fez isso com um clique pra lá de sensual.

A atriz ousou usando um look transparente e aberto na parte de trás, um de seus figurinos do clipe, e escreveu na legenda:

Pronta pra voar, cadê minha vassoura? Gente, Queima bateu três milhões de views no YouTube. Vocês me matam desse jeito, pelo amor da Deusa! Obrigada!

Legal, né? Cleo recentemente recebeu várias críticas ao se apresentar pela primeira vez na televisão, mas tem mostrado que, apesar dos comentários negativos, está satisfeita com a carreira musical e empenhada em fazê-la vingar.