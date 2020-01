PT estadual lamenta saída de Avamileno

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



11/01/2020 | 07:00



No ano passado, o ex-prefeito João Avamileno deixou o PT de Santo André depois de três décadas de atuação no petismo – partido, aliás, que ajudou a fundar, em 1980. A saída se deu porque Avamileno considerou que a direção do PT andreense estava atropelando processos para impor a candidatura a prefeita da vereadora Bete Siraque – ele defendia Erick Eloi e maior espaço de debate. Passados três meses do episódio, com Avamileno filiado ao Solidariedade e dizendo que será candidato a prefeito da cidade, a direção estadual da legenda reconhece o tamanho da perda. Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo e presidente paulista do petismo, fez mea-culpa sobre o caso. “Faltou empenho maior para manter Avamileno no PT. É quadro importante, um amigo desde antes de ele ser vice ou prefeito. Foi perda significativa”, comentou. Entre os mais saudosistas ainda há o sentimento de que Avamileno possa desistir da candidatura própria e apoiar o PT em Santo André.



Sinalização

Alexandre Hanna, assessor do vereador Edson Sardano (PTB) nas passagens do petebista pela Secretaria de Segurança Pública e na Câmara, assumiu o comando do PSD de Santo André. A movimentação reforça as especulações em torno da mudança partidária de Sardano. Dentro do governo Paulo Serra (PSDB), é dada como certa a transferência do petebista para o PSD na janela eleitoral que começa em março. Houve desgaste de Sardano junto ao PTB, principalmente no processo eleitoral de 2018, quando ele foi candidato a deputado federal.



Resposta – 1

Vereador afastado de São Bernardo, Mario de Abreu (ex-PSDB) procurou a coluna para fornecer um posicionamento a respeito de nota publicada na edição de ontem, que mostrava que sua defesa negocia junto ao Ministério Público acordo de delação premiada no âmbito das investigações as quais responde na época em que era secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de São Bernardo.



Resposta – 2

“Destaco que as informações repassadas ao jornal não refletem em nada a verdade. Estranhei a publicação, levando em conta que sempre que procurado não me furtei a colaborar com as informações. A publicação é apenas boato requentado, talvez por adversários, que por motivos diversos queiram se esconder da luz da verdade. Não é segredo que respondo ao processo, mas tenho absoluta certeza e convicção de que irei provar a minha inocência. O restante é especulação sem fundamento e sentido”, disse Mario de Abreu.



Candidatura

Depois de esfriarem as conversas com o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), e com o ex-chefe do Executivo da cidade Clóvis Volpi (PL), o PT municipal começa a correr para ter um candidato próprio na eleição deste ano. Dois nomes surgem como alternativa interna: Felipe Magalhães, figura conhecida da direção local, e Roberta Oliveira, filiada à Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo). O comando municipal mantém os pés no chão e sabe que o foco principal do pleito é recuperar uma cadeira na Câmara – em 2016, a sigla não elegeu vereador.



Conversa

Recém-filiado ao Avante de Santo André, o empresário Erick Eloi foi visitar, ao lado do presidente da sigla no município andreense, José Evangelista, o vereador Chiquinho do Zaíra (Avante), de Mauá. O trio discutiu como a legenda vai se comportar na eleição deste ano.