11/01/2020 | 07:00



Um grito de desabafo. A necessidade que surge a partir de uma dura realidade: o número de mulheres estupradas no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no ano passado, foram 66 mil vítimas em 2018. É o maior índice desde que o estudo começou a ser realizado, em 2007.

A partir da necessidade de falar sobre isso é que surge a peça Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante, obra que teve estreia em agosto, em São Paulo, e cuja temporada na região começa hoje, a partir das 20h, no palco do teatro do Sesc Santo André. O trabalho segue em cartaz até dia 26, com apresentações às sextas, aos sábados e domingos. As entradas custam de R$ 9 a R$ 30.

Com texto assinado pela dramaturga Silvia Gomez e direção de Gabriel Fontes Paiva, a obra discute relações de dominação e resistência, conflito e poder, praticadas pela humanidade desde sempre. E quem sobe ao palco para apresentar o trabalho e colocar o público em reflexão é o Grupo 3 de Teatro, com as atrizes Débora Falabella e Yara de Novaes.

Silvia revela que terminou o texto no ano passado, mas as escritas começaram a ganhar forma em 2015, “dia após dia, diante do aumento dos casos de estupro e violência contra a mulher no Brasil, histórias que temos visto tomar as notícias”. “Acho que a peça é um desabafo, alegoria, uma resposta artística a essa realidade”, afirma.

Por meio de humor ácido e linguagem poética, o texto conta de duas mulheres que se encontram em uma estrada. Uma delas é vigia de um trecho abandonado da rodovia. É onde, em uma noite estrelada, encontra uma garota jogada no asfalto que, após ter sido vítima de estupro, delira. “Busco no delírio um diálogo com a realidade impossível de alcançar. De que sintoma complexo do nosso tempo e do nosso País as estatísticas falam? Não tenho respostas exatas, mas muita perplexidade e perguntas que procuro elaborar na cena absurda”, revela.

Silvia acrescenta que, em geral, encontra personagens em situações de limite pessoal, emocional e até físico. “Nesse lugar, onde as convenções parecem de repente suspensas, uma espécie de lucidez-delirante – assim mesmo, contraditória – toma corpo nas relações e na fala perplexa. Aquilo que não gostamos de dizer vem à tona, as palavras ficam perigosas e ao mesmo tempo quase engraçadas – há uma espécie de humor instável nascido do impasse.”

Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante – Peça. No Teatro do Sesc Santo André. Rua Tamarutaca, 302. De hoje ao dia 26. Sextas, às 21h; sábados, às 20h; e domingos, às 19h. Ingressos: R$ 9 a R$ 30 (bilheterias e pelo site www.sescsp.org.br).