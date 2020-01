Gabi Brandt é alvo de críticas por não carregar o filho em vídeo com a babá

10/01/2020 | 17:11



Mais uma polêmica para a conta da família Poncio!

Em meio ao escândalo da suposta traição de Saulo Poncio, seu pai, o pastor Márcio Poncio, publicou um vídeo em seu Instagram da nora, Gabi Brandt, chegando na casa da família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Enquanto alguns internautas apontaram a tentativa do pastor de mostrar que, apesar da polêmica, tudo estava bem, um outro detalhe chamou a intenção dos seguidores da família.

No vídeo, Gabi aparece entrando na mansão com apenas o celular nas mãos e sua mochila nas costas. Já na sua frente podemos ver a babá Solene Ângelo carregando o filho da ex-De Férias com o Ex e de Saulo, Davi, e a mochila do pequeno. Alguns internautas não curtiram a gravação e criticaram a atitude de Brandt.

Uma internauta escreveu:

Eu acho bizarro o povo passar pano pra Brandt dizendo que [ela] tem babá pra isso mesmo. Gente, babá é pra auxiliar. Eu só vejo o Davi no colo da Gabi nos Stories dela, nos Stories dos outros ele só tá com a Sol. Ela é a típica mãe de Instagram.

Já outras pessoas saíram em defesa da influencer, dizendo que Solene ganha muito bem para ser babá de Davi, e que ela estava apenas exercendo seu trabalho.