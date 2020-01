CineSesc oferece programação especial

Vinícius Castelli



13/01/2020 | 07:46



Um mergulho nos clássicos do cinema dos anos 1990 é o que promove o CineSesc (Rua Augusta, 2.075), em São Paulo, a partir de quinta-feira. A programação, especial para as férias de janeiro, segue até dia 29, sempre às 19h, e contará com exibições de filmes dublados. A entrada é gratuita e os bilhetes devem ser retirados no espaço com uma hora e meia de antecedência.

Quem abre a agenda é o longa Os Batutinhas, de 1994. Com direção de Penelope Spheeris, conta de Batatinha (Travis Tedford), Porky (Zachary Mabry), Alfalfa (Bug Hall) e Stymie (Kevin Jamal Woods), grupo de meninos que não lida bem com as garotas. Tudo muda quando um deles é atraído por uma jovem e os amigos se sentem traídos.

Outro que ilustra a agenda, e opção de sexta é Abracadabra (1996), que terá reexibição dia 27. Uma das obras mais emblemáticas da programação é Edward Mãos de Tesoura (1991), que pode ser vista sábado e dia 24. Dirigido por Tim Burton. o filme conta do encontro de Peg Boggs, uma vendedora de cosméticos, com o excêntrico Edward, que, no lugar das mãos, possuí enormes lâminas que o impedem de se aproximar das pessoas.

De Steven Spielberg e sucesso dos cinemas de 1993, Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros também está na lista e pode ser assistido na tela nos dias 19 e 23. A história fala de parque, construído por um milionário, que tem como habitantes dinossauros que foram extintos há milhões de anos.

O público poderá ver as aventuras de um leitãozinho que pensa que é um cachorro em Babe, o Porquinho Atrapalhado (1995), opção do dia 22. A Família Addams (1991) terá exibição nos dias 20 e 28; Gasparzinho e O Fantasminha Camarada (1995), no dia 21, Meu Primeiro Amor, dia 25; Uma Babá Quase Perfeita, dia 26; e Esqueceram de Mim, dia 29. Mais informações pelo site www.sescsp.org.br.