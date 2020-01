Thiago Martins revela que já fez suruba com sete e que já perdeu a chance de ficar com Rihanna

10/01/2020 | 12:11



Thiago Martins começou 2020 fazendo confissões bastante reveladoras! O ator, que está vivendo Ryan na novela Amor de Mãe, da Rede Globo, em entrevista ao canal de YouTube Na Real, soltou o verbo e fez várias declarações chocantes.

Em um bate-papo de 45 minutos com o entrevistador Bruno De Simone, Thiago comentou sobre suas vivências amorosas e sexuais. Questionado se suas experiências teriam sido todas com mulheres, o galã confirmou:

- Sim, sempre com mulheres. Eu sou hétero, disse ele, que acabou revelando, em seguida, que já participou de algumas surubas:

- Eu estou lembrando de umas coisas aqui... Eu vivi a vida, né, cara? [Sexo] a três, a quatro, a sete. E foi maneiro, foi bom, contou, confessando também que a ponte Rio-Niterói tinha sido o lugar mais inusitado que havia transado:

- Com o carro andando. Era madrugada, não tinha ninguém na ponte. Acabei fazendo essa loucura. Quem nunca está com uma pessoa, à flor da pele, no meio da estrada, e para?, brincou ele.

O ator ainda deixou muito seguidores chocados ao contar uma história envolvendo a cantora Rihanna.

- Teve uma vez que a Rihanna veio fazer um show no Brasil. O que aconteceu foi que eu fui convidado para o show. Uma amiga me ligou e disse que a Rihanna tinha visto um filme meu, chamado Era Uma Vez, e ela queria me conhecer. Eu fui no show, curti o show, levei dez amigos do Vidigal. Esse dia foi f**a. Quando acabou o show tinha uma fila para encontrar a Rihanna. Eu olhei para a fila, e estava tão grande... eu desisti. Eu pensei: A Rihanna que me desculpe, mas eu vou meter o pé. Eu fui embora, e tomei um esporro da minha amiga. Ela disse: Você é um m***a! A Rihanna queria te conhecer, você não veio, disse ele, lamentando que não rolou nada, mas que adoraria ter ficado com a gata.

Perguntado também sobre mulheres famosas com quem se relacionaria, caso elas fossem solteiras, Thiago entregou logo uma lista recheada:

- Ivete Sangalo, Iza, Anitta, Ludmilla e Juliana Paes. São mulheres lindíssimas e determinadas do tipo que eu gosto. Pegaria geral, arrebatou ele.