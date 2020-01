Adele conta para fã que perdeu mais de 45 quilos: - Ela parece muito feliz

10/01/2020 | 10:10



Já faz um tempo que Adele vem chocando os fãs por conta de sua aparência mais magra. No entanto, a musa nunca havia revelado, de fato, quantos quilinhos teria eliminado. Porém, enquanto curte as férias em Anguilla, no Caribe, ao lado de Harry Styles e James Corden, a cantora proporcionou um encontro bastante memorável para uma fã.

Em entrevista à People, Lexi Larson, de 19 anos de idade, foi surpreendida enquanto curtia alguns dias de folga com as amigas, justamente na mesma ilha caribenha que Adele e Harry. Quando Lexi entrou no restaurante junto de sua família e amigos, no dia 3 de janeiro, ela se surpreendeu ao ver o muso, Harry, jantando em uma mesa ao lado - e as surpresas da noite não pararam por aí!

- Alguns minutos depois a Adele veio e sentou do meu lado, junto com os meus amigos, e disse: E aí, o que eu posso fazer por vocês meninas?, contou a menina, que explicou o quanto ela e as amigas ficaram animadas.

Ela ainda continua:

- A gente conversou com ela por um tempinho, e aí ela chamou o Harry para se juntar a nós na mesa. A gente tirou uma foto com ele e conversamos com os dois por mais uns 15 minutos, disse, explicando que eles conversaram sobre a vida e o que ela e as amigas dela gostariam de fazer em termos de carreira.

- Eles estavam muito mais fazendo pergunta para gente do que a gente para eles. Foi uma experiência realmente positiva, foi muito legal, contou.

Lexi também disse à publicação que, em um primeiro momento, mal conseguiu reconhecer Adele por conta de sua aparência magra.

- Ela contou que perdeu, tipo, uns 45 quilos e que foi uma experiência super positiva. Ela parece muito feliz e estava maravilhosa. Parecia muito confiante, revelou.

Em seguida, as garotas conseguiram uma foto com o muso, mas Adele disse que teria que recusar o convite por conta do fato de seu filho, Angelo, de sete anos de idade, do relacionamento com seu ex marido, Simon Konecki, estar por ali.

- Ela disse não porque ela não queria um monte de paparazzi naquele momento, ou nada muito maluco por conta do filho dela, contou Lexi.

Que experiência interessante, né?