Obituário - 10 de janeiro de 2020

10/01/2020



Sexta-feira, 10 de janeiro de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 7 de janeiro

Teresa Maria Ferreira, 82. Natural de Jacarezinho (PR). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 8 de janeiro

Irani Marques do Prado, 85. Natural de Bom Sucesso (MG). Residia em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmar Pansani, 85. Natural de Tabapuã (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Maria Pereira Mateuzzo, 83. Natural de Assis (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicentina Vieira de moura, 81. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zefira Maria de Sousa, 77. Natural de Antas (BA). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo (SP). Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Aparecido Lima, 67. Natural de Cubatão (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima de Souza, 60. Natural de Caruaru (PE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista Silvestre Costa, 58. Natural de Atalaia (PR). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Instalador de piso. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ilson Esperidião Pereira, 57. Natural de São Caetano. Residia no Parque do Pedroso, em Santo André. Porteiro Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Pedro de Alcântara Filho, 53. Natural de Seabra (BA). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pedreiro. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marisa Barbosa Souza, 51. Natural de Januária (MG). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mariel de Lima Leite, 43. Natural de Cajazeiras (PB). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Garçom. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rafael Cristiano das Neves Souza, 25. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante. Dia 8. Cemitéri Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 9 de janeiro

Maria Aparecida Ponsilacqua Cardoso, 80. Natural de Catanduva (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 8 de janeiro

Maria Antonia Martiniano de Souza, 88. Natural de Mundo Novo (BA). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Zélia Alves Azevedo, 87. Natural de Barra (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Maria Amélia Guerra Bandarra, 60. Natural de Portugal. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

Eliete Aparecida Sant’ana, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Cátia Aparecida Adamo, 48. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, dia 9 de janeiro

Victorio Munari dos Santos, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 8 de janeiro

Vanusa Costa da Silva, 92. Natural de Anadia (AL). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Pensionista. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Irma Bonazi Pereira, 91. Natural de Jaguariúna (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.

Francisco Benedito de Oliveira, 74. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quinta-feira, dia 9 de janeiro

Mauro Altafim, 87. Natural de Franca (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 9. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Daniel dos Santos, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano, Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Abel Barbosa da Rocha, 89. Natural de São Francisco (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8, em Santo André. Cemitério Parque das Cerejeiras, em São Paulo (SP).



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 8 de janeiro

Noemi Maria dos Santos, 78. Natural de Floriano (PI). Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Adão de Camargo, 76. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia na Estância Nobless, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Alfredo Pereira Barbosa, 76. Natural de Rancharia (SP). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 3. Crematório de São Bernardo.

Eleonora Lins de Carvalho, 72. Natural de Antenor Navarro (PB). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Manuel Ananias dos Santos, 69. Natural de Bezerros (PE). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Mario Florêncio dos Reis, 68. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Alexandre Florêncio dos Reis, 46. Natural de Ribeirão pires. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Roberto Lima dos Passos Feliciano, 20. Natural de Mauá. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.