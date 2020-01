Atlético-MG inicia pré-temporada sem campeão olímpico e com volta de Gabriel

09/01/2020 | 07:30



O início da pré-temporada no Atlético Mineiro indicou mudanças que ainda não haviam sido anunciadas pelo clube. Com a divulgação dos jogadores relacionados para o começo da preparação para as competições de 2020, o clube confirmou as saídas do goleiro Uilson e do meia Vinicius. Por outro lado, o zagueiro Gabriel está de volta ao elenco.

Uilson, de 25 anos, foi formado nas divisões de base do Atlético-MG, tendo se profissionalizado em 2014. Durante algum tempo, ele chegou a ser visto como provável sucessor de Victor. E em 2016, fez parte do grupo da seleção brasileira que conquistou a medalha de ouro olímpica nos Jogos do Rio, sendo o reserva imediato de Weverton.

Em 2017, Uilson se destacou na participação do Atlético-MG na Florida Cup, quando o time jogou com uma formação de reservas. Depois, porém, graves lesões no joelho direito o deixaram afastado dos gramados por quase dois anos, retornando aos treinos em outubro. Sem renovar o seu contrato, está fora do elenco para 2020.

Já Vinicius deixa o Atlético-MG após uma temporada no clube. O meia chegou ao time após passagem pelo Bahia. Disputou 44 jogos e viveu seu melhor momento na equipe no começo do segundo semestre de 2019. Foi quando assumiu, temporariamente, a titularidade e marcou quatro dos seus sete gols pelo clube, um deles em clássico contra o Cruzeiro e dois nos confrontos com o Botafogo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Vinícius possui contrato com o Atlético-MG até o fim de 2020, mas foi liberado para acertar a sua transferência ao Ceará, um dos clubes que está sendo mais ativo no mercado, já tendo acertado as chegadas de jogadores renomados, como o goleiro Fernando Prass e o atacante Rafael Sóbis.

Entre os jogadores que foram cedido por empréstimo em 2019, Gabriel será um dos nomes aproveitados em 2020. No ano passado, foi um dos destaques do Botafogo, que, porém, não conseguiu viabilizar a sua permanência para a próxima temporada. Assim, ele está de volta ao Atlético-MG, se tornando concorrente de Réver e Igor Rabello na disputa pela titularidade na zaga.

Além dele, outro jogador que retorna de empréstimo e deverá ser aproveitado em 2020 é o meia-atacante Edinho, que se destacou pelo Fortaleza em 2019, com oito gols marcados em 51 jogos. Tentará, então, conquistar seu espaço no Atlético-MG, pois atuou apenas seis vezes em 2018, na sua primeira temporada pelo clube.

O Atlético também promoveu três jogadores da equipe de juniores para a temporada 2020. São eles: o zagueiro Léo Griggio, que chegou em 2019 do Novorizontino, o atacante Bruno Silva, contratado no ano passado da Chapecoense, e o meia Bruno Michel, reforço adquirido na última temporada passada após passagem pelo Ohod, da Arábia Saudita.

O elenco também sofreu baixas para a temporada 2020. Alerrandro foi para o Bragantino, Chará se transferiu ao Portland Timbers, Luan vai atuar no futebol japonês, e Leonardo Silva, Geuvânio, Elias e Wilson não tiveram seus contratos renovados.

A estreia do time em 2020 está marcada para 21 de janeiro, quando o Atlético estará no Parque do Sabiá para encarar o Uberlândia, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

Com as contratações de Mailton, Hyoran e Allan, mas não podendo contar com o goleiro Cleiton e o lateral-direito Guga, que estão na seleção brasileira olímpica, além de viver a expectativa pela chegada de mais reforços, confira quais jogadores vão participar da pré-temporada do Atlético:

Goleiros: Fernando, Michael e Victor.

Laterais: Patric, Maílton, Fábio Santos e Lucas Hernández.

Zagueiros: Réver, Igor Rabello, Gabriel, Maidana, Léo Griggio

Meio-campistas: Zé Welisson, Martínez, Gustavo Blanco, Jair, Bruninho, Cazares, Bruno Michel, Hyoran, Edinho, Otero e Allan.

Atacantes: Marquinhos, Maicon, Ricardo Oliveira, Bruno Silva e Di Santo.