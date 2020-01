07/01/2020 | 09:10



Tony Ramos foi internado às pressas na noite da última segunda-feira, dia 6, no Hospital Municial Rodolpho Perisse, em Búzios, no Rio de Janeiro. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ator estava com fortes dores pelo corpo decorrente de uma crise de gastroenterite. Ele teve alta na madrugada desta terça-feira, dia 7, após ser medicado.

Segundo a publicação, Tony, que tem uma casa em um condomínio em Geribá e estava curtindo alguns dias de férias, chegou no hospital acompanhado da mulher, Lidiane. Ele precisou ser levado em uma cadeira de rodas, já que não conseguia se mover. Fotos do ator, de 71 anos de idade, na cadeira de rodas circulam pelas redes sociais.