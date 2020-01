Mauá FC vence pela primeira vez e mantém chance de classificação

Anderson Fattori



07/01/2020



Gregos e romanos já diziam: “A voz do povo é a voz de Deus”. Fernando da Silva, técnico do Mauá FC, ouviu os gritos que vinham da lotada arquibancada do Pedro Benedetti e com uma alteração mudou o rumo da partida contra o Cena-MS, ontem. Colocou Lucão em campo e o meia de 17 anos empurrou o Índio ao ataque, até que, nos minutos derradeiros, Natanael, em chute cruzado, garantiu o 1 a 0 que mantém viva a chance de classificação à segunda fase da Copa São Paulo.

Como no outro jogo do Grupo 26 o Avaí fez 3 a 1 no Atlético-CE, a definição ficou para a terceira rodada, quinta-feira. O Mauá se classifica se vencer o time catarinense por três gols de diferença, independentemente dos outros resultados. Caso fique dois gols à frente, terá de torcer para o Atlético-CE, na pior hipótese, vencer o Cena (a partir das 13h) por um só tento. No melhor cenário, o time do Grande ABC se garante até com o empate, desde que os cearenses percam. A grande vantagem é que o Índio fará o jogo de fundo, às 15h15, ou seja, vai entrar em campo sabendo o que precisa fazer.

A vitória de ontem foi a primeira do Mauá na história da Copa São Paulo. Fundado em 2015, o Índio debuta na competição e recolocou a cidade de Mauá na disputa após 34 anos. Isso justifica a festa incrível que os jogadores fizeram após o apito final. Subiram no teto do banco de reservas e celebraram o resultado com a torcida.

Nem parecia que, minutos antes, elenco e todos que estavam no estádio haviam superado susto com convulsão do atacante Kaique, que tinha acabado de entrar e caiu no centro do gramado, sendo retirado de ambulância (leia abaixo).

Superado o susto, o momento era de comemorar. Lucão, personagem do jogo, ainda estava eufórico. Explicou que tinha pelo menos 15 familiares que vieram da Capital, onde nasceu, para apoiá-lo. “Quando gritaram meu nome fiquei muito feliz, não senti pressão, levei aquilo no coração e transformei em energia para entrar em campo e fazer o que eu sei, que é jogar futebol”, garantiu o jovem meia.

Após desmaiar, atleta se recupera e tem alta

Susto marcou a primeira vitória do Mauá FC na história da Copa São Paulo. Aos 44 minutos do segundo tempo, o atacante Kaique, que tinha acabado de entrar, caiu no centro do campo convulsionando. O desespero dos jogadores que chegavam perto evidenciava que algo grave havia ocorrido, a ambulância rapidamente foi acionada e o jogador foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Assis, que fica a menos de três quilômetros do local.

Ainda eufórico, recuperando-se de tanta emoção pós-jogo, o presidente do Mauá FC, Vagner Tegi, explicou o que aconteceu. “O Kaique passou mal, possivelmente por causa do calor e também pela ansiedade. Ontem (domingo) ele tinha ido em casa tomar um café e estava muito ansioso. Foi levado para a UPA porque estava com pensamento confuso, dizendo que havia alguém o perseguindo. Também não tinha se hidratado direito, estava com a boca seca. Meu filho, Linicker Tegi, que é o preparador físico, acompanhou ele para realizar exames, mas se recuperou bem”, explicou o dirigente, que pouco mais tarde confirmou a liberação do atleta para ir para casa.

S.Bernardo FC cede empate; Santo André se complica

O São Bernardo FC desperdiçou grande chance de se classificar antecipadamente para o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem à tarde, em Guaratinguetá, o Tigre abriu 2 a 0 sobre o ABC-RN, com dois gols do artilheiro Sandrinho (que alcançou quatro na competição). Porém, o representante do Rio Grande do Norte chegou à igualdade na segunda etapa, adiando para a última rodada os planos da equipe do Grande ABC, que agora soma quatro pontos, ainda na liderança do Grupo 24, contra três do Manthiqueira, três do Resende-RJ e apenas um dos potiguares.

Já o Santo André se complicou na competição. Diante do Criciúma-SC, mais uma vez os andreenses desperdiçaram muitas oportunidades de gol – situação que já havia ocorrido na estreia, quando empatou por 2 a 2 com o Jaguariúna – e acabaram derrotados por 1 a 0. Assim, os catarinenses alcançaram quatro pontos no Grupo 20, mesma pontuação do Náutico-PE (que fez 2 a 1 sobre o Jaguariúna). Na rodada final, os ramalhinos medem forças com os pernambucanos e só a vitória pode ainda servir, dependendo do resultado do outro embate da chave, para definir quem avança.

EC São Bernardo tenta garantir vaga antecipada

O EC São Bernardo pode antecipar classificação para a segunda fase da Copinha hoje. Às 19h15, o Cachorrão – que triunfou por 2 a 1 sobre o Palmeira-RN na estreia – recebe o Operário-PR, no Estádio 1º de Maio, e uma vitória assegura o time no próximo estágio sem depender do terceiro compromisso, sexta-feira, contra o São Paulo (que hoje, às 21h30, encara os potiguares).

“Pode ser o jogo da nossa classificação. É lógico que iremos enfrentar grande equipe (Operário), me surpreendeu bastante a postura deles diante do São Paulo (empate por 1 a 1). Tentou ganhar a partida e gostei muito”, ressaltou o técnico Galego.

São Caetano desafia Ceará para aproximar classificação

O Estádio Nicolau Alayon será palco de duelo entre times que venceram na primeira rodada da Copinha. São Caetano e Ceará medem forças a partir das 15h15 e quem vencer dá passo importante rumo à classificação à segunda fase.

“O nosso rival possui uma base muito forte, e é equipe de Série A do Brasileiro. Mas o mais importante é a gente saber da nossa capacidade, qualidade. Claro que respeitamos o adversário, mas vamos nos impor para conseguir o resultado”, declarou o técnico Anderson Lima, que pede serenidade aos atletas apesar do triunfo inicial. “É preciso colocar os pés no chão, afinal, não ganhamos nada ainda."

Água Santa vai para tudo ou nada contra time baiano

O Água Santa não tem opção: se quer garantir vaga na próxima fase da Copinha sem depender de ninguém, tem de vencer o Vitória da Conquista-BA, às 15h de hoje, no Inamar. Após empate cedido ao Trem-AP na estreia, o Netuno precisa do triunfo para alcançar a classificação, já que seu terceiro compromisso constará como WO (vitória por 3 a 0) sobre o Flamengo-RJ, que desistiu da competição.

“É difícil conseguir informação específica (do rival), mas nós não temos que nos preocupar com o adversário e, sim, fazer nosso jogo, vencer para classificar sem depender da última rodada”, disse o técnico Douglas Neves.