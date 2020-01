06/01/2020 | 16:10



A tarde desta segunda-feira, dia 6, foi de pai e filha para Pedro Bial! Isso porque o apresentador foi flagrado curtindo a orla de Ipanema, no Rio de Janeiro, com a pequena Laura, de dois anos de idade.

Fruto do relacionamento de Bial com Maria Prata, Laura permaneceu o tempo todo ao lado do pai e foi é possível ver que os dois andavam de mãos dadas! Fofo, né?

A menina ganhou uma irmã recentemente, quando Prata deu à luz Dora. Além das duas filhas do seu atual casamento, Bial é pai de Ana, Theo, José, João e Marina.