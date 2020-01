Obituário - 06 de janeiro de 2020

Ademir Medico

Do Diário do Grande ABC



06/01/2020 | 09:42



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020

www.dgabc.com.br/obituarios

SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 2 de janeiro

Maria de Lourdes Cabral Fioravante, 86. Natural de Triunfo (PE). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Fernandes de Lima, 73. Natural de Arceburgo (MG). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Norberto da Rocha, 62. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Paulo dos Reis, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Milena, em Santo André. Comerciante. Dia 2.

Vera Lúcia do Prado de Carvalho, 59. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Palmeiras, em Suzano (SP). Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal de Suzano (SP).

Danisio Gemignani Junior, 52. Natural de Itapetininga (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Metalúrgico. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 3 de janeiro

Antoninho Rodrigues Maia, 72. Natural de Ituverava (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 4 de janeiro

Nicolau Gonçalves, 94. Natural de Lindóia (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisabeth Weber, 91. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Kazumi Nakahata Iwaya, 77. Natural do Japão. Residia no Conjunto Residencial Sítio Oratório, em São Paulo (SP). RDia 4. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Pedro Rodrigues, 76. Natural de Atibaia (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luis Porfírio Pereira, 75. Natural de São Pedro da União (MG). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Lucinea Prieto Zavanella, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar. Dia 4. Crematório Memorial Planalto, em São Paulo (SP).

Paulo Roberto da Silva, 63. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lindinalva Gonçalves Laier, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Antonio Fernandes, 59. Natural de Jucas (CE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 5 de janeiro

João Ferreira Lopes, 80. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleide da Silva Lima, 56. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Monte Líbano, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 2 de janeiro

Ricardo Estevam Sanchez, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



São Bernardo, sexta-feira, dia 3 de janeiro

Nair de Almeida Teixeira, 83. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.



São Bernardo, domingo, dia 5 de janeiro

Evanilda Crespin, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Vianas, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Hélio Custódio da Silva, 71. Natural de São Caetano. Residia no Jardim São Caetano. Dia 5, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 2 de janeiro

Avelino de Abreu, 89. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).

Flavio Martins, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Gilson Alves de Souza, 49. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 3 de janeiro

Vicente Gomes Nogueira, 87. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Nelson Lopes Alonso, 67. Natural de João Ramalho (SP). Residia no Conjunto Residencial Iraí, em Suzano (SP). Dia 3, em Diadema. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.

Carlos Eduardo da Silva Inácio, 33. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

M A U Á

Alberta Bizerra de Sá, 84. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Osvaldo Joaquim Martins, 69. Natural de Biritiba Mirim (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Santo André. Cemitério São José.