Marcos Mion exibe tênis de 4,6 mil reais rabiscado por Romeo: Virou o mais valioso

06/01/2020 | 09:11



Marcos Mion mostrou que como todo pai, ele também está sujeito a passar por algumas surpresinhas de vez em quando. No Instagram, o apresentador, que possui uma enorme coleção de tênis de grife, mostrou que um de seus pares mais caros recebeu uma estilizada para lá de diferente de seu filho mais velho, Romeo.

Em um vídeo, Mion exibiu o par criado em uma parceria entre Kanye West e a grife francesa Louis Vuitton, que hoje está avaliado em mais de 1140 dólares, cerca de 4,6 mil reais, todo rabiscado. Na publicação, Mion contou que ao invés de ficar bravo, levou tudo na esportiva e que o que seria um estrago, se tornou algo de grande valor sentimental:

E assim o tênis mais caro da minha coleção, virou o mais valioso! Muita gente já me disse que eu deveria ter dado bronca ou que no fundo devo ter ficado bravo...mas gente...as pessoas não sabem o que é viver com o autismo, começou ele explicando.

Naquela época o Romeo ter tido a iniciativa de pegar uma caneta pra escrever seu próprio nome foi um passo tão, mas tão grande que eu só conseguia dar risada de alegria e felicidade! Não interessa se ele escreveu numa folha de papel ou num tênis que vale uma fortuna, o que importa é que ele teve a vontade de escrever seu nome!! NADA MAIS IMPORTA. Todo o resto ficou pequeno se comparado com o que essa atitude dele significou. Dinheiro não importa no final das contas, nem nada que o dinheiro possa comprar. O que vale é ter a marca do Romeo pra sempre onde ele sentiu vontade de deixar. Prioridades...se vc faz do valor material a sua prioridade, repense enquanto é tempo. .#FamilyFirst, finalizou na legenda.

No vídeo, ele comentou:

O meu Kanye West da Louis Vuitton, que não existe mais, de couro, raríssimo, está simplesmente todo rabiscado. Isso que é ser pai. Eu sei bem quem que foi, porque eu conheço esse traço. Foi o Romeo, sem dúvida nenhuma. Um dos tênis mais raros que eu tenho, paguei uma fortuna na época, hoje deve valer muito mais..e está todo rabiscado.

Ele ainda chamou a filha do meio, Donatella, que também é fã de tênis de coleção, para comentar o que ela achou da surpresinha que Romeo deixou para eles