Cinema e memória

06/01/2020 | 07:55



Uma série que promete mexer com a memória de muitos e trazer aos mais jovens a possibilidade de conhecer momentos importantes da história. Isso é o que promete da The Movies, que chega dia 14, às 20h30, à HBO e HBO GO. Contando com a produção de Tom Hanks e Gary Goetzman, obra revisita filmes que marcaram gerações e tiveram um impacto importante na cultura audiovisual. Combinando imagens de arquivo e entrevistas com atores, diretores, produtores, críticos e historiadores da indústria cinematográfica, série faz um passeio por produções da Era de Ouro de Hollywood até os dias atuais. Anjelica Huston, Paul Thomas Anderson, Julianne Moore, Morgan Freeman são alguns dos entrevistados.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.