Neblina e mau tempo marcam volta do Litoral

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



06/01/2020 | 07:00



O retorno para casa ontem nas estradas do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) depois do período de festas de fim de ano apresentou fluxo carregado de veículos, mas sem pontos de congestionamento na maior parte do domingo – o tráfego foi diluído ao longo dos últimos três dias em razão do mau tempo na Baixada Santista, com céu encoberto, antecipando a volta de boa parcela de pessoas que desceu a serra para passar o Réveillon.

O clima ruim constante, aliás, demandou atenção redobrada dos motoristas, principalmente por causa da neblina acentuada e da chuva em diversos trechos das vias. O sistema funcionou em operação especial justamente para evitar trânsito intenso em decorrência de excesso de automóveis, no esquema oito (pistas de subida) por dois – a Anchieta era usada apenas para descida e estava com circulação normal.

A estimativa da Ecovias, concessionária que administra as rodovias, era que 310 mil veículos utilizassem a estrada para regresso das praias do Litoral Sul a São Paulo entre sexta-feira e domingo. Até as 18h, 274,2 mil haviam subido a serra no período. O maior pico foi das 13h às 14h, com impacto de 6.500 carros neste intervalo, o que provocou lentidão em pedaços da Imigrantes.

De acordo com números da Ecovias, na sexta-feira e no sábado, 209,4 mil veículos retornaram para São Paulo, sendo 113,7 mil no primeiro dia e 95,7 mil no segundo – os dados de anteontem, superaram as expectativas da concessionária, uma vez que a previsão era de até 94,4 mil. Com a diluição do fluxo, ontem, 64,7 mil foram contabilizados. Ainda restavam cerca de 120 mil automóveis até o fechamento desta edição. Ao todo, 1,138 milhão de carros desceram a serra entre o dia 20 de dezembro até 1º de janeiro, contudo, por ser época de férias, segundo levantamento, quantidade significativa de turistas permanece na Baixada.

O morador do Grande ABC conseguia concretizar o trajeto em cerca de uma hora. Diante do quadro, outras vias que interligam o Litoral à Capital, a exemplo das rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, também tiveram tráfego normal.

ESTRUTURA

Durante o percurso na tarde de ontem, a equipe do Diário verificou de forma aleatória 15 equipamentos de SOS – serviço de socorro ofertado pela Ecovias no trajeto da concessão – e constatou problema de funcionamento em apenas um deles, localizado no Km 60 da pista Norte da Imigrantes, a despeito de a maioria das cabines apresentar aspectos de degradação, como ferrugem, pichação e porta quebrada. No único aparelho com defeito, não houve retorno ao chamado. Para teste, foram atravessados 95 quilômetros.

No trecho transitado em pouco mais de três horas, a reportagem identificou quatro carros da Ecovias e forte fiscalização da Polícia Rodoviária.