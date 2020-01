04/01/2020 | 12:11



As férias de Camila Pitanga estão em clima de romance. Isso porque, de acordo com o jornal Extra, a atriz está com a namorada Beatriz Coelho na Península de Maraú, na Bahia, local em que o casal passou o réveillon. A filha de Camila e alguns amigos, como Gregório Duvivier e Marina Person, também estavam presentes.

A atriz já tinha reunido a namorada com sua família no Natal, inclusive com a presença do ex-marido, Claudio Amaral Peixoto, pai de Antônia, filha dos dois. Camila, Beatriz e a menina ainda participaram de um casamento no vilarejo em que estão.