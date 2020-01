Grazi Massafera aparece com Caio Castro em vídeo e fãs reparam: Os dois de aliança

04/01/2020 | 12:11



Grazi Massafera e Caio Castro não assumem o namoro de jeito nenhum, mas isso não significa também que ambos estejam escondendo o que sentem um pelo outro! Ao viajarem juntos para Pernambuco, onde curtiram o Ano Novo, os dois protagonizaram um momento fofo que está circulando na web.

No registro, a atriz aparece mostrando suas habilidades ao criar um ritmo com a ajuda de palmas e um copo de plástico. Em diversos momentos, a ex de Cauã Reymond aparece sorrindo e olhando para o lado, até o momento em que a câmera mostra Caio! Ao final do vídeo, amigos pedem para que o ator chupe uma manga - literalmente. A brincadeira, aparentemente, consistia em desafiar pessoas a cumprir tarefas.

Outra situação que chamou a atenção é o fato de o casal aparecer usando anéis parecidos! Nos comentários do vídeos, os fãs comentaram:

Os dois de aliança.

Além disso, elogiaram os dois:

Caio e Grazi, esse casal que transborda de LUZ.

Alguém mais tá apaixonado por esse casal?