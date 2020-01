Anitta é flagrada fazendo careta após Gabigol supostamente dar em cima dela em festa

04/01/2020 | 10:11



A polêmica continua! Após ter passado a virada do ano separado de Rafaella Santos na Bahia, Gabigol viajou para Florianópolis, onde foi visto curtindo uma festa em Jurerê Internacional. O jogador de futebol protagonizou algumas cenas que deram o que falar, como por exemplo, uma suposta investida em Anitta - que não gostou nem um pouco da situação.

Em flagra feito na madrugada de sexta-feira, dia 3, o atleta aparece com as mãos na coxa da cantora, que fez uma careta na hora. Além disso, as calças do jogador estão caídas e mulheres, ao fundo, dão risada da situação.

Além disso, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, após essa investida do atleta na festa, a cantora parou de segui-lo no Instagram. Vale citar que um término recente de Gabigol e Rafaella Santos se deu justamente por causa de rumores de um affair entre o jogador e Anitta.

Gabigol e a irmã de Neymar Jr. não terminaram o namoro, mas passaram a virada do ano separados, mesmo tendo viajado juntos para a Bahia. O motivo disso seria o Neymar pai, que não gosta nem um pouco do genro. Segundo informações do Extra, o empresário chegou de última hora por lá, o que fez com que Gabigol tivesse que arranjar, pouco antes da meia-noite, outra festa para curtir o réveillon.

Ambos estavam hospedados em uma mesma casa, mas depois da chegada de Neymar pai, cada um ficou em um canto.